EUA bombardeiam defesa aérea do Iraque Jatos norte-americanos bombardearam os sistemas de defesa aérea do Iraque, em resposta aos disparos realizados pelas baterias anti-aéreas iraquianas no norte da zona de exclusão, informaram militares dos EUA. Os aviões norte-americanos bombardearam pontos de defesa aérea depois que forças iraquianas abriram fogo contra as aeronaves norte-americanas que faziam patrulhamento de rotina ao norte de Mosul, cerca de 400 quilômetros ao norte de Bagdá. Todos os aviões deixaram a área em segurança, informou o comando militar europeu e norte-americano baseado na Alemanha. Os EUA e a Grã-Bretanha mantêm uma zona de exclusão ao norte e ao sul do Iraque desde o final da Guerra do Golfo em 1991.