EUA bombardeiam Faluja após o anoitecer; 26 mortos Aviões americanos lançando foguetes destruíram quatro casas na cidade sitiada de Faluja, foco da guerrilha antiamericana no Iraque, dizem testemunhas. Um médico informa que 26 iraquianos, incluindo mulheres e crianças, foram mortos e 30 feridos no ataque. Fuzileiros navais americanos mantêm a cidade sob cerco desde segunda-feira, e realizaram uma incursão em direção ao centro durante o dia. Após o anoitecer, foguetes destruíram casas em dois bairros da cidade. Rafie al-Issawi, médico no Hospital Geral de Faluja, disse que o hospital recebeu 26 corpos e 30 feridos pouco depois. As mortes relatadas pelo médico elevam o total de iraquianos mortos em Faluja nesta terça-feira a 34, incluindo oito durante os combates do dia.