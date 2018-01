EUA bombardeiam Faluja pelo quarto dia Um avião americano disparou mísseis contra a cidade de Faluja, onde segundo os americanos encontram-se refugiados rebeldes sunitas. Este é o quarto dia de ataques contra a cidade, sobre a qual as tropas dos EUA e o governo provisório iraquiano não têm nenhum controle. Um homem morreu no bombardeio, disse o médico Ahmed Thaer, do Hospital Geral de Faluja. O ataque se segue aos bombardeios aéreos de quinta-feira que deixaram nove mortos em Faluja e dezenas de vítimas em outra cidade que também está sob controle dos rebeldes, Tal Afar. Um importante líder xiita, Abdel-Aziz al-Hakim, criticou a ofensiva aérea contra Tal Afar, dizendo que os americanos provocaram "catástrofes" que poderiam ter sido evitadas se tropas iraquianas fossem encarregadas da segurança. O governo turco pediu aos EUA que encerrem rapidamente as operações contra a cidade, dizendo que os bombardeios causaram baixas entre a população turca de Tal Afar. Namik Tan, porta-voz da chancelaria da Turquia, pediu que os americanos "não firam a população civil e evitem usar força de forma excessiva e indiscriminada".