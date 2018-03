EUA bombardeiam Kandahar pela manhã Os Estados Unidos voltaram a bombardear a cidade de Kandahar, ao sul do Afeganistão, informaram hoje fontes do Taleban, milícia islâmica que está no controle do governo afegão. O alvo dos ataques foi o quartel-general do regime Taleban. Os soldados afegãos responderam ao bombardeio, mas não atingiram nenhuma aeronave. Ainda não há informações sobre mortos ou feridos em decorrência dos ataques. Esse é o primeiro bombardeio ao Afeganistão realizado de dia.Leia o especial