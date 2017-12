EUA bombardeiam novamente Tora Bora Aviões de combate americanos realizaram neste sábado novos ataques contra integrantes do grupo terrorista de Osama bin Laden, Al-Qaeda, na região montanhosa de Tora Bora, ao leste do Afeganistão, segundo informou a rede de televisão americana CNN. Bombardeiros lançaram bombas de precisão sobre as Montanhas Brancas, em Tora Bora. O comandante chefe das forças americanas no Afeganistão, Tommy Franks, disse que entre 300 e 1.000 combatentes da Al-Qaeda estariam ao redor do esconderijo de Osama bin Laden. Franks admitiu que Bin Laden pode ter saído do Afeganistão. Em Washington, o secretário de Defesa americano, Donald Rumsfeld, disse que mais 50 membros da Al-Qaeda se renderam, nesta sexta-feira, aos soldados americanos.