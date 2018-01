EUA bombardeiam radar de defesa ao Sul do Iraque Aviões norte-americanos e britânicos bombardearam um sistema de radar de defesa aérea ao sul do Iraque, de acordo com informação do Comando Central dos EUA. Armas de precisão foram utilizadas para atingir as instalações de comunicação, localizadas ao sul de Al Amarah, ao sudeste de Bagdá. De acordo com o comando norte-americano, o bombardeio ocorreu após um jato militar iraquiano ter violado a área de exclusão ao sul do Iraque. Ontem, dois sistemas de comunicação de defesa iraquianos foram bombardeados pela coalizão liderada pelos norte-americanos. As informações são da Dow Jones.