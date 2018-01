EUA bombardeiam radar no sul do Iraque Aviões americanos bombardearam hoje instalações de um radar de defesa aérea no sul do Iraque, reagindo a disparos da artilharia antiaérea iraquiana, informaram oficiais militares dos EUA. Este foi o terceiro ataque americano contra o Iraque em menos de duas semanas. Segundo o Comando Central dos EUA, responsável pelas operações militares na área do Golfo Pérsico, aviões aliados responderam imediatamente após reportarem que três mísseis terra-ar haviam sido lançados em sua direção. Os aviões não foram atingidos. O ataque ocorreu em Nasiriyah, a cerca de 272 quilômetros ao sudeste de Bagdá. Na capital iraquiana, a agência de notícias oficial INA afirmou que três iraquianos ficaram feridos no bombardeio. Segundo a agência, "instalações civis e de serviço foram atingidas". Desde a Guerra do Golfo, em 1991, aviões norte-americanos e britânicos patrulham constantemente as "zonas de exclusão" no sul e no norte do Iraque, regiões em que a Força Aérea iraquiana não é autorizada a entrar.