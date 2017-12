EUA bombardeiam sistema de defesa antiaéreo do Iraque Os EUA bombardearam um sistema de defesa aéreo no norte do Iraque depois que forças iraquianas atiraram nos aviões norte-americanos durante patrulhas de rotina, disse um militar dos EUA. Os aviões norte-americanos retornaram em segurança para sua base, em Incirlik, no sul da Turquia. A região do norte do Iraque é uma zona de exclusão, patrulhada pelos EUA e pela Grã-Bretanha desde 1991 para proteger a população curda das forças iraquianas. O Iraque não reconhece a zona. As informações são da Dow Jones.