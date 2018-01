EUA buscam aproximação com a Síria Os parlamentares americanos Darrell Issa e Nick Rahall mantiveram neste domingo uma reunião com o presidente da Síria, Bashar Assad, que se comprometeu a não conceder asilo e a expulsar do país supostos criminosos de guerra iraquianos. "É um passo na direção certa", afirmou o republicano Issa durante entrevista à rede americana de televisão por satélite Fox News. O deputado Issa informou que o presidente da Síria, Bashar Assad, suspeitava de que integrantes do regime de Saddam Hussein "pudessem ter passado? pela Síria, mas acrescentou que ele "ordenou o fechamento das fronteiras do país e que essas pessoas fossem procuradas". Darrell Issa acredita que os Estados Unidos conseguirão obter a cooperação da Síria no combate ao terrorismo. Veja o especial :