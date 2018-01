EUA buscam evidências de armas de destruição em massa Soldados americanos enviados ao Iraque estão realizando testes num trailer cuja descrição é compatível com supostos laboratórios móveis de armas químicas denunciados por "diversas fontes", informou nesta quarta-feira o Departamento de Defesa dos Estados Unidos (Pentágono). Esta é a primeira vez que o Pentágono anuncia que pode ter obtido evidências concretas sobre os programas iraquianos de armas não-convencionais proibidas, utilizados pelos EUA como justificativa para a guerra contra o regime de Saddam Hussein. "Sobre as armas fumegantes, eu não sei", disse o subsecretário de Defesa Stephen Cambone ao ser questionado sobre se isso poderia ser considerado um avanço durante a contínua busca das forças aliadas por armas de destruição em massa supostamente mantidas pelo Iraque de Saddam. Cambone anunciou ainda que mais 2.100 pessoas serão enviadas ao Iraque para a ampliação das buscas por possíveis armas proibidas, informações sobre líderes desaparecidos do governo deposto, terroristas, crimes de guerra, atrocidades e prisioneiros de guerra iraquianos. Veja o especial :