EUA buscam meios de conter programa nuclear do Irã O governo do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, estuda novos meios de pressionar o Irã em relação ao programa nuclear do país. A negociadora nuclear com o Irã do Departamento de Estado, Wendy Sherman, e o chefe de sanções do Departamento do Tesouro, David Cohen, estão advertindo o Congresso de que os EUA buscam caminhos diferentes para pressionar Teerã a fazer concessões nucleares, que passam inclusive por esforços para encerrar a guerra civil na Síria, um aliado chave do Irã.