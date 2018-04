EUA buscam plano para sair do Iraque Estrategistas militares americanos planejam apresentar ao presidente dos EUA, Barack Obama, três opções de prazo para a retirada das tropas do Iraque. A mais curta poderia ser cumprida em 16 meses e coincide com a promessa de campanha de Obama. As duas outras opções, de 19 e 23 meses, satisfazem mais aos comandantes militares, segundo fontes ouvidas pela agência de notícias Reuters. O plano ainda não foi apresentado ao presidente que prometeu ouvir os militares antes de tomar uma decisão.