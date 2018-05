EUA buscam prova de conspiração contra fundador do WikiLeaks

WASHINGTON- Promotores federais dos Estados Unidos estão procurando provas de que o fundador do website WikiLeaks, Julian Assange, conspirou com um ex-analista de inteligência do Exército, o qual é suspeito de ter divulgado documentos confidenciais do governo, informou o diário The New York Times.

Altos funcionários do Departamento de Justiça estão tentando determinar se Assange encorajou ou ajudou o soldado Bradley Manning a extrair do sistema de computadores do governo material militar classificado e arquivos do Departamento de Estado, disse o jornal.

Se Assange tiver feito isso, as autoridades acreditam que ele possa ser acusado de conspiração no vazamento, e não apenas ser considerado um receptor passivo que depois publicou o material, afirmou o NYT, citando como fonte pessoas próximas do caso.

Um porta-voz do Departamento de Justiça não quis comentar o assunto.

