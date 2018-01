EUA buscam solução para programa nuclear norte-coreano O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Richard Armitage, disse hoje que Washington buscará uma "solução diplomática" para o programa de armas nucleares da Coréia do Norte. No entanto, também hoje, a Coréia do Norte reiterou sua rejeição a um apelo das Nações Unidas para que o país abandone o programa nuclear e aceite inspeções estrangeiras. Armitage, que chegou hoje a Seul, na Coréia do Sul, discutiu a Coréia do Norte com o presidente Kim Dae-jung, o ministro das Relações Exteriores, Choi Sung-hong, e o ministro da Defesa, Lee Jun. "Nas minhas reuniões hoje, reafirmamos nosso interesse comum em encontrar uma solução diplomática para o objetivo norte-coreano de desenvolver armas nucleares e outros armamentos de destruição em massa", afirmou Armitage, em declaração por escrito. Washington e seus aliados estão tentando pressionar a Coréia do Norte a desistir de suas ambições nucleares.