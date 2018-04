EUA: Câmara aprova ato que cancela reforma da saúde A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou, por 245 votos a 189, o cancelamento da reforma do sistema de saúde do país. A decisão, resultado da maioria republicana na Câmara, não deve se concretizar de fato, já que o Senado é controlado pelo Partido Democrata e a medida precisa ser aprovada pelas duas casas do Congresso norte-americano. As informações são da Dow Jones.