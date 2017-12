EUA, Canadá e México discutirão segurança nas fronteiras A secretária de Estado norte-americana Condoleezza Rice, assim como outros funcionários de governo dos EUA, vão se reunir em Ottawa nesta sexta-feira com seus colegas do Canadá e México para discutir temas relacionados a segurança nas fronteiras comuns entre os países. Na reunião, também serão abordados o comércio na América do Norte e as medidas para enfrentar uma possível epidemia de gripe aviária. O secretário americano de Segurança Interior, Michael Chertoff, e o secretário de Comércio, Carlos Gutiérrez, acompanharão Rice em sua viagem ao Canadá. Os encontros em Ottawa fazem parte da Sociedade para a Segurança e Prosperidade, estratégia elaborada por Canadá, EUA e México há dois anos para melhorar a competitividade coletiva do continente e a segurança pública. "Estamos trabalhando em uma iniciativa trilateral em torno da energia, em uma atitude coordenada da América do Norte em relação a gripe aviária e a uma possível pandemia (caso o vírus da gripe aviária sofra uma mutação e seja transmitido entre humanos), assim como para melhorar a segurança das fronteiras", disse na quinta-feira Tom Shannon, subsecretário americano para Assuntos do Hemisfério Ocidental. O ministro de Assuntos Exteriores do Canadá, Peter MacKay, se reunirá com Rice para falar sobre a situação do cidadão canadense Maher Arar, que foi torturado na Síria depois de ser deportado a este país por autoridades americanas. Ele foi detido em 2002 no aeroporto de Nova York durante uma escala rumo ao Canadá e foi deportado para Damasco, onde foi torturado e preso por quase um ano. Pese que foi declarado inocente das acusações no Canadá através de uma investigação pública, permanece na lista de pessoas suspeitas do Estados Unidos. MacKay também conversará com a chanceler mexicana, Patricia Espinosa, sobre os casos de canadenses assassinados no México.