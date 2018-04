EUA cancelam encontro com países do Golfo Pérsico

Os funcionários ressaltaram que o cancelamento do encontro com os líderes do Conselho de Cooperação do Golfo, que inclui Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Omã e Kuwait, evidencia a dificuldade de Washington para conter os desafios políticos no Oriente Médio. Mesmo assim, Obama se encontrará com o Rei Abdullah, da Arábia Saudita, na próxima semana.

Nos últimos anos os EUA intensificaram os trabalhos para unificar o Conselho de Cooperação do Golfo em torno de questões de economia e segurança, em particular em estratégias para encerrar a guerra civil na Síria e para conter o programa nuclear do Irã.

Mas, nesse mês, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Bahrein retiraram seus embaixadores do Qatar em protesto contra o apoio do país à Irmandade Muçulmana, uma organização islamita ativa na Síria, Líbia e Egito.

Após a recomendação de muitos desses países, os EUA concluíram que as tensões estão muito elevadas para conduzir um encontro com sucesso, disseram os funcionários. A Casa Branca não quis comentar o assunto. Fonte: Dow Jones Newswires.