EUA cancelam visto para deputado paraguaio A embaixada dos Estados Unidos em Assunção cancelou de repente o visto de ingresso nos EUA para o influente deputado Angel Barchini, do Partido Colorado (no poder). A ligação do deputado com pessoas de origem árabe é conhecida e ele fez veementes declarações a favor desta comunidade. O cancelamento do visto foi confirmado nesta quarta-feira pelo ministro do Interior, Julio Fanego. Segundo ele, a embaixada tomou a decisão "sem maiores explicações". Ao ser consultado, Barchini (de ascendência árabe) afirmou desconhecer a medida. A embaixada não deu nenhuma explicação sobre o caso, revelando apenas que a ordem veio diretamente de Washington. Mesmo assim, vieram logo à tona as relações de proximidade do deputado colorado com Ali Khalil Merhi, um libanês que viveu anteriormente em Cidade do Leste, na Tríplice Fronteira (Brasil/Argentina/Paraguai), e que fugiu do Paraguai quando estava sob liberdade condicional, acusado de "pirataria" ou falsificação de produtos em grande escala. A pirataria e o possível apoio ao terrorismo, a partir de Cidade do Leste, são duas queixas freqüentes de empresários e do governo norte-americano.