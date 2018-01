EUA cancelaram visto de Lucía Pinochet O representante do FBI (a polícia federal americana) no Chile, Paul Cha, informou oficialmente a Juan Carlos Cerda, juiz responsável pela investigação das contas secretas de Augusto Pinochet, que os Estados Unidos cancelaram o visto de Lucía Pinochet Hiriart, filha do ex-governante, e proibiram sua entrada no país. A filha mais velha de Pinochet foi retida na quarta-feira em Washington, para onde viajou de Buenos Aires com o objetivo de escapar do processo aberto por suposta evasão fiscal. O ministro do Interior chileno, Francisco Vidal, afirmou que a filha mais velha de Pinochet pediu asilo político aos EUA. Lucía Pinochet está sendo processada junto com seus irmãos Verónica, Jacqueline e Marco Antonio, e sua mãe Lucía Hiriart, pelo não pagamento de impostos em valores de mais de US$ 6 milhões. A filha de Pinochet deixou o país um dia antes de receber notificação do processo que o juiz Cerda teria ditado contra ela por sonegação de tributos e também por falsificação de passaportes. Ela é a única da família que não acatou a notificação de seu processo. Lucía Pinochet é acusada de causar um prejuízo ao Fisco de 453 milhões de pesos (US$ 862 mil) e de usar passaportes falsos.