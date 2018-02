EUA: Capitólio é reaberto após tiroteio

O perímetro da sede do Poder Legislativo dos EUA foi imediatamente isolado e carros de polícia foram posicionados em frente ao Congresso. No Capitólio, os procedimentos de segurança interna foram acionados, a polícia retirou turistas que visitavam o complexo e as pessoas foram orientadas a se fecharem onde estivessem.

O deputado democrata Gerry Connolly disse ter ouvido sete ou oito disparos de armas de fogo em rápida sucessão.

Depois de alguns minutos, o Capitólio foi reaberto e as pessoas receberam autorização para deixar o local, inclusive jornalistas.

As informações sobre o incidente ainda são vagas. Segundo fontes ouvidas pela emissora de televisão CNN, os tiros foram disparados em meio a uma perseguição de carro iniciada na Casa Branca.

A perseguição teria começado quando uma mulher lançou o carro que dirigia contra os portões da Casa Branca. Uma perseguição então se iniciou, mas logo depois a mulher parou o carro perto do Capitólio, desceu do veículo e abriu fogo contra os policiais. Fontes: Dow Jones Newswires e Associated Press.