EUA capturam barco carregado de drogas no Golfo Pérsico A Marinha dos Estados Unidos capturou um barco carregado com duas toneladas de haxixe, no Golfo Pérsico. A embarcação estaria ligada à rede terrorista Al-Qaeda. O destroyer USS Decatur interceptou o barco na segunda-feira, informa o comando central americano. A bordo havia duas toneladas de droga, com valor estimado entre US$ 8 milhões e US$ 10 milhões e 12 pessoas, quatro das quais suspeitas de ligação com a Al-Qaeda. O barco, uma embarcação de madeira conhecida como dhow, estava próximo ao Estreito de Ormuz, entre Irã e Omã, segundo informam os EUA. A área é usada como rota de contrabando pela rede de Osama bin Laden, segundo os americanos.