EUA capturam ex-comandante regional do Taleban As forças especiais norte-americanas capturaram um ex-comandante regional da milícia do Taleban na cidade de Kandahar, no sul do Afeganistão, informou hoje um general afegão. Abdul Salam, apelidado de mulá Rocketi por sua afinidade com as armas de tecnologia avançada utilizadas contra os soviéticos nos anos 80 ("rocket" em inglês significa foguete), foi detido na semana passada depois de se reunir em Kandahar com oficiais norte-americanos e um assistente do governador da cidade, segundo informou o general Khan Mohammed, chefe dos militares afegãos em Kandahar. De acordo com o general, Rocketi foi o principal comandante do Taleban na cidade de Jalalabad durante o regime repressivo desta milícia islâmica no Afeganistão. As autoridades norte-americanas em Kandahar não estavam disponíveis para dar sua versão. Segundo Mohammed, Rocketi está em mãos das tropas norte-americanas no aeroporto de Kandahar. Desde a queda do Taleban, em dezembro do ano passado, Rocketi levava uma vida discreta em seu povoado natal de Qalat, a 100 quilômetros ao nordeste de Kandahar, onde lidera um corpo de combatentes tribais.