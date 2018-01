EUA capturam general iraquiano, diz porta-voz O general Vincent Brooks assegurou hoje que as forças anglo-americanas capturaram um general iraquiano que está ?provendo informações de grande valor?. Brooks não precisou o local da captura. Após o incidente em um posto de checagem em que soldados americanos mataram sete mulheres e crianças, Brooks disse que as forças estam extremando as precauções para evitar baixas entre civis. Não é a primeira vez que a coalizão anglo-americana anuncia a captura de um militar de alta patente. Na semana passada, militares britânicos anunciaram a captura de também um general. ?Não temos nenhum prisioneiro com a patente de general", admitiram, horas depois, funcionários do Ministério, citados pela agência AP.