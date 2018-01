EUA capturam importante auxiliar de líder xiita no Iraque Tropas americanas capturaram um importante auxiliar do líder radical xiita Muqtada al-Sadr durante embates na cidade de Najaf que deixaram 24 mortos e cerca de 50 feridos. Riad al-Nouri, cunhado de al-Sadr, não ofereceu resistência quando as tropas invadiram sua casa, disse Azhar al-Kinani, funcionário de al-Sadr. A captura de al-Nouri é um golpe importante contra o Exército al-Mahdi, a milícia inspirada por al-Sadr que vem dando combate às forças de ocupação. O general americano Mark Kimmitt disse que al-Nouri, assim como al-Sadr, é procurado pelo assassinato de um líder religioso rival e será entregue à Justiça iraquiana.