EUA capturam suspeitos no Iraque; informantes são mortos Forças americanas capturaram nesta sexta-feira seis pessoas que mantinham ?laços estreitos? com a ditadura de Saddam Hussein e que são suspeitas de atividades de resistência à ocupação, incluindo ataques contra helicópteros americanos. Na cidade de Faluja, moradores informam que dois supostos informantes dos americanos foram assassinados. As batidas militares nos arredores de Tikrit, terra natal da Saddam, têm como alvo iraquianos suspeitos de envolvimento em ataques contra helicópteros americanos, disse o tenente-coronel Steve Russell. ?Os indivíduos (capturados) têm laços estreitos com a família de Saddam e com o regime anterior... remanescentes de uma rede que estamos visando há meses?, disse Russell.