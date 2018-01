EUA castigam quem viajou para Cuba No momento em que o Congresso dos EUA considera suspender parcialmente a proibição para viajar a Cuba, o Departamento do Tesouro acaba de tomar medidas contra os norte-americanos que tenham viajado ilegalmente para a ilha comunista. O departamento aumentou drasticamente o número de cartas que estão impondo multas aos cidadãos dos EUA suspeitos de terem violado a proibição de viagens para o país governado por Fidel Castro. Todo suspeito de ter infringido a proibição deve pagar a multa, demonstrar sua inocência ou solicitar uma audiência perante um juiz administrativo. A multa máxima chega a US$ 55 mil, mas a média é de US$ 7.500. O presidente George W. Bush disse em 13 de julho que tornaria mais estrita a aplicação do embargo às viagens, imposto há 39 anos para pressionar o governo de Fidel a aplicar reformas democráticas. O Departamento do Tesouro atribuiu o aumento do número de cartas de cobrança a uma medida tomada durante o governo do ex-presidente Bill Clinton, de colocar maior número de funcionários no desempenho dessa tarefa. O aumento do funcionários se refletiu no aumento do número de cartas recebidas. No entanto, o Congresso norte-americano se mobiliza em direção contrária ao propor a suspensão da proibição de viagens a Cuba. Uma emenda da Câmara dos Representantes no projeto de gastos do Tesouro poderia impedir esse departamento de colocar em vigor a proibição. O projeto de gastos será examinado agora pelo Senado.