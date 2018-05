EUA cessam exigência de que Israel congele construção

Ele acrescentou que "nos próximos dias s semanas, vamos nos engajar com as duas partes nas questões substantivas nesse conflito, sobre como criar uma base firme para o objetivo comum de um acordo de referência sobre todas as questões de um status permanente".

As negociações de paz entre Israel e os palestinos, retomadas em meados deste ano por iniciativa dos EUA, chegaram a um impasse depois do fim de uma moratória de construções nos assentamentos exclusivamente para judeus nos território palestino da Cisjordânia e na zona Leste (árabe) de Jerusalém.

Também nesta terça, o Conselho de Cooperação do Golfo Pérsico, reunido em Abu Dhabi, adotou resolução apoiando a posição da Autoridade Nacional Palestina, de se recusar a negociar com Israel caso as construções nos assentamentos judaicos continuem. O governo de Israel, por sua vez, rejeitou um relatório da União Europeia que condena sua política de anexar terras e ampliar as construções de moradias exclusivamente para judeus na zona leste de Jerusalém. As informações são da Dow Jones.