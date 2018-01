EUA chegam a cessar-fogo com grupo terrorista As forças lideradas pelos Estados Unidos chegaram a um acordo de cessar-fogo com os Mujahedins do Povo, principal movimento de oposição ao governo do Irã, com base no Iraque, informaram porta-vozes do Comando Central do Exército dos EUA em Doha, Catar. O grupo de oposição a Teerã era apoiado pelo regime de Saddam Hussein e figura na lista de organizações consideradas terroristas pelo Departamento de Estado americano. "Neste momento, o cessar-fogo já está em vigor", garantiu o general Vincent Brooks, porta-voz do Comando Central. "Alguns membros do grupo Mujahedins do Povo estabeleceram-se em áreas desmilitarizadas", acrescentou Brooks, segundo o qual as partes enfrentaram-se em diversas ocasiões. O movimento de oposição ao governo iraniano aparentemente persuadiu os militares americanos a permitirem que eles continuem lutando contra Teerã a partir de suas bases no Iraque. Segundo o Departamento de Estado, o grupo Mujahedins do Povo é uma "organização terrorista aliada a Saddam Hussein". Veja o especial :