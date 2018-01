EUA: Cheney é submetido a angioplastia O vice-presidente americano, Dick Cheney, de 60 anos, foi internado ontem no Hospital George Washington, na capital federal, e submetido a uma angioplastia após sentir fortes dores no peito. Ele já foi vítima de quatro crises cardíacas, a primeira aos 37 anos. Em 1988, ele precisou colocar quatro pontes coronárias. Em novembro, dias depois da eleição presidencial, Cheney também teve de ser hospitalizado por causa de ?um enfarte leve?. A intervenção de ontem traz à tona as dúvidas sobre sua capacidade de assumir o comando da presidência da república, em caso de necessidade. O presidente George W. Bush qualificou a internação de Cheney como ?medida de precaução?.