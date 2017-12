EUA: chuvas e tornado causam sete mortes no Wisconsin As fortes chuvas que castigam o estado de Wisconsin causaram a morte de sete pessoas, enquanto um tornado destruiu parte da localidade de Dumas, no Arkansas. As sete vítimas fatais em Wisconsin morreram em diversos acidentes relacionados à meteorologia adversa, indicaram neste domingo as forças de proteção civil do estado. Por outra parte, a passagem de um tornado pela localidade de Dumas destruiu grande parte dos prédios comerciais da cidade, segundo a prefeita Marion Gill. "As conseqüências vão ser economicamente devastadoras. Haverá muita gente sem trabalho durante um bom tempo", acrescentou Gill, que explicou que a passagem do tornado deixou 27 pessoas feridas, três delas em estado crítico. O governador do estado, Mike Beebe, solicitou o envio de várias unidades da Guarda Nacional para ajudar nas tarefas de recuperação. Nas imagens mostradas pelas emissoras de TV é possível observar extensas áreas destruídas pela passagem do tornado. Por outro lado, uma forte tempestade de neve castigou algumas das principais estradas dos estados do Colorado, Kansas e Nevada, no centro do país, e pode estender-se ao meio oeste dos Estados Unidos. As tempestades deixaram cerca de 145 mil pessoas sem eletricidade no centro do país. Além disso, são esperadas fortes tempestades de neve à noite em Dakota do Sul, Iowa, Minnesota e Wisconsin. Em Chicago, companhias aéreas anunciaram o cancelamento de 230 pousos e decolagens no aeroporto internacional e 40 no nacional.