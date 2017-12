EUA: Clinton recebe prêmio por trabalho a favor de hispânicos O ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, recebeu na segunda-feira, 27, o Prêmio Nacional Legislativo oferecido todos os anos pela Liga de Cidadãos Latino-Americanos Unidos (Lulac) por seu trabalho a favor da comunidade hispânica do país. A Lulac também entregou o prêmio à secretária de Trabalho dos EUA, Elaine Chao, ao líder da maioria democrata do Senado, Harry Reid, e à representante Hilda Solís. Num breve discurso, Clinton lembrou seu trabalho em favor dos hispânicos durante seu governo, entre 1993 e 2001. Ele defendeu mais esforços em favor do atendimento médico para crianças da comunidade latina. Durante a cerimônia, Reid disse que os hispânicos devem sentir orgulho de suas raízes e de sua cultura. Ele manteve a sua promessa de promover no Congresso a aprovação de uma reforma integral do sistema migratório dos Estados Unidos. Segundo Reid, líder da maioria democrata do Senado, o objetivo deve figurar entre os 10 mais importantes da atual legislatura. A Lulac, uma das maiores organizações hispânicas do país, dá o seu prêmio anual a "indivíduos que foram além do apoio aos assuntos importantes para a comunidade latina". Lizette Jenness Olmos, diretora de comunicações da organização, destacou que Clinton "demonstrou grande liderança em seus esforços para galvanizar o apoio mundial para a ajuda em casos de desastres" e sua mensagem de união racial e étnica "é tão forte hoje quanto foi durante sua Presidência". Reid, senador democrata por Nevada, recebeu o prêmio por defender uma reforma migratória integral, um aumento no salário mínimo e a educação universitária a baixo custo para os hispânicos, acrescentou.