EUA cobram abertura do Irã para inspeções nucleares O Irã deve abrir seu programa nuclear e se submeter a inspeções internacionais mais aprofundadas, disse um representante dos governo dos Estados Unidos. ?A despeito das alegações de transparência e de intenções pacíficas, o Irã está seguindo o mesmo caminho de negação e mentiras que prejudicaram as inspeções na Coréia do Norte e no Iraque?, disse John Wolf, secretário de Estado adjunto para não-proliferação. Wolf fez essas declarações, dizendo que ?vimos o padrão de trapaça e recuo antes?, na sessão de abertura de uma reunião de duas semanas sobre o Tratado de Não-Proliferação Nuclear de 1968. A conferência é parte de uma série de encontros que precede a revisão qüinqüenal do acordo, marcada para 2005. Não houve reação imediata de representantes do Irã. O Irã atualmente constrói uma instalação nuclear em Bushehr, no sul do país, e enfrenta acusações feitas pelos EUA de que teria planos secretos de produzir armas nucleares. Autoridades iranianas dizem não ter nada a esconder, e que o programa nuclear destina-se à produção de eletricidade.