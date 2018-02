EUA cobram resposta do Irã sobre envio de urânio

A Casa Branca pediu que o Irã contate logo a Agência Internacional de Energia Atômica (Aiea), órgão ligado à ONU, e responda à proposta internacional. Há o temor de que Teerã busque apenas ganhar tempo. "Se esses comentários indicam alguma mudança na posição do Irã, então o presidente Ahmadinejad deve deixar a Aiea saber", disse um porta-voz da Casa Branca.

Hoje, o ministro das Relações Exteriores da China, Yang Jiechi, disse que ameaçar o Irã com sanções atrapalhará as negociações sobre seu programa nuclear. A China é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, portanto, tem poder de veto sobre possíveis sanções discutidas nesse organismo.

Ontem também, o diretor da agência iraniana de energia atômica, Ali Akbar Salehi, incluiu o Brasil entre as nações para as quais o Irã aceitaria enviar urânio para enriquecimento. Na terça-feira, o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, sugeriu que Teerã pode aceitar a proposta de enviar urânio para o exterior, onde o material seria enriquecido, para então retornar ao país. Com isso, aumentaria o controle sobre seu programa nuclear, diminuindo a possibilidade de haver um programa secreto para construção de armas nucleares.

O Irã precisa de combustível nuclear para seu reator monitorado pela ONU. O Ocidente teme, porém, que o programa de enriquecimento de urânio do país oculte um esforço para produção de armas atômicas. O governo iraniano nega, garantindo ter apenas fins pacíficos, como a produção de energia elétrica.

A Aiea propôs que Teerã envie urânio pouco enriquecido para países como Rússia e França. O material seria então mais enriquecido e retornaria ao país, pronto para o uso no reator. Nesta quarta-feira, Salehi incluiu o Brasil entre os países que podem receber o urânio iraniano para enriquecimento.

As informações são da Dow Jones.