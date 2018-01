EUA cogitam dar novo papel à ONU no Iraque Um alto funcionário do governo americano disse que a Casa Branca vai modificar a proposta de resolução feita pelos EUA sobre o papel da ONU no Iraque. O objetivo seria atribuir às Nações Unidas um papel mais importante na reconstrução do país ocupado pelos EUA e a Grã-Bretanha. Cedendo às pressões internacionais para dar mais poder à ONU, os EUA esperam conseguir que mais países enviem suas tropas ao Iraque ocupado. Os detalhes da nova proposta de resolução ainda não são conhecidos. Mas existe a promessa de que o papel da ONU no Iraque seria mais bem definido no novo texto. O presidente George W. Bush vai falar na Assembléia Geral da ONU na semana que vem. Os planos da Casa Branca prevêem que a resolução seja apresentada ao Conselho de Segurança até lá, quando o texto estaria pronto para ser aprovado.