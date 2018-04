EUA colaborarão com Tóquio em Okinawa Utilizando um tom conciliador, o secretário de Defesa dos EUA, Robert Gates (foto), disse que a Casa Branca está disposta a colaborar com o Japão em realocar uma base americana em Okinawa. Durante um encontro com líderes japoneses, Gates também disse que discutiu um novo e sofisticado sistema antimísseis que está sendo desenvolvido por engenheiros dos dois países, além das recentes provocações feitas pela Coreia do Norte.