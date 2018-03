EUA combatem 50 rebeldes em operação no Afeganistão

Forças da coalizão militar liderada pelos Estados Unidos lançaram neste domingo, 28, uma operação contra supostos combatentes da rede Al-Qaeda no leste do Afeganistão. Segundo o comando americano, pelo menos 50 supostos insurgentes ficaram mortos ou feridos e 13 foram detidos. Em comunicado, o Exército dos EUA informa que a ofensiva aconteceu na província oriental de Kunar, fronteiriça com o Paquistão, e teve como alvo "combatentes estrangeiros da Al-Qaeda e as redes de abastecimento de armamento na região". Durante a operação foi detectado um recinto no distrito de Asadabad no qual, segundo "relatórios da Inteligência", operavam colaboradores da Al-Qaeda, indicou o comando americano. A descoberta levou a um enfrentamento entre as tropas sob comando dos EUA e um grupo de militantes que se encontravam no recinto. Os combates terminaram com a morte de "vários militantes armados", segundo o comunicado. Após o combate os soldados revistaram o local e apreenderam várias armas que foram destruídas, enquanto detiveram "cinco supostos militantes" que serão interrogados para determinar seu papel na rede de fornecimento de armamento, acrescenta a nota. As Nações Unidas denunciaram nesta segunda que 34 voluntários foram mortos no país neste ano por militantes do Taleban e gangues que atacaram comboios humanitários e interromperam a entrega de alimentos para milhões de afegãos. Washington mantém cerca de 27.000 militares no Afeganistão, dos quais 15.000 estão sob comando da Otan e 12.000 sob comando direto do Governo americano. Neste ano morreram cerca de 5.000 pessoas por causa da violência no país centro-asiático.