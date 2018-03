EUA começam a formar novo exército do Iraque A administração interina dos Estados Unidos anunciou a formação de um novo Exército iraquiano e disse nesta segunda-feira que começará a recrutar soldados na próxima semana. Walter Slocombe, alto assessor do governo interino liderado pelos EUA em Bagdá, disse que uma nova divisão com 12.000 soldados deverá estar pronta para iniciar operações no prazo de um ano. Esse número deverá crescer para três divisões com 40.000 soldados em três anos - exatamente um décimo do total da força militar que o deposto presidente Saddam Hussein jogou em março contra as forças invasoras do país. Segundo Slocombe, as novas forças armadas iraquianas serão ?profissionais, apolíticas, militarmente eficientes e verdadeiramente representantivas do país?. O novo contingente será responsável por proteger as fronteiras e as instalações-chave do país, e por ajudar na desativação das minas terrestres, explicou Slocombe. O alto assessor americano disse ainda que o governo interino da coalizão no Iraque deverá pagar mensalmente os soldos dos ex-oficiais e do pessoal regular da ativa do antigo Exército iraquiano - mas que não haverá pagamento para os ex-militares pertencentes aos quatro mais altos níveis hierárquicos do agora banido Partido Baath. Qualquer um que receber pagamento terá de renunciar ao baathismo, a ideologia política que dirigiu o Iraque por mais de três décadas, mesmo antes de Saddam chegar ao poder nos anos 70.