EUA comemoram confirmação de primeiro-ministro palestino O governo dos Estados Unidos recebeu com satisfação as notícias referentes à aprovação do gabinete do recém-indicado primeiro-ministro Mohammed Abbas pelo Parlamento palestino, qualificando a medida como um novo fôlego para os esforços de paz no Oriente Médio. De acordo com funcionários do governo americano, a aprovação desencadeará o anúncio de um roteiro para a paz entre israelenses e palestinos, elaborado pelo chamado Quarteto de mediadores, grupo composto por Estados Unidos, Rússia, União Européia (UE) e ONU. O porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer, afirmou: "O presidente (dos Estados Unidos, George W. Bush) pretende trabalhar ao lado da Autoridade Palestina e do povo palestino, assim como ao lado do governo israelense e do povo israelense, para promover a paz no Oriente Médio." Fleischer e funcionários do Departamento de Estado disseram não saber ao certo quando o roteiro para a paz será oficialmente divulgado, nem sob quais circunstâncias. O documento pede o estabelecimento de um Estado palestino soberano e independente até 2005. O secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, disse hoje ao Comitê de Relações Exteriores do Senado que o governo se dedicará ao máximo para retomar as negociações de paz entre israelenses e palestinos.