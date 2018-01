EUA ?compensam? Uruguai por resolução contra Cuba Não demorou para que o pagamento pelos "serviços diplomáticos" prestados pelo Uruguai fossem recompensados pelos Estados Unidos. Menos de um mês depois de apresentar uma resolução contra Cuba na ONU, o governo de Montevidéu recebe uma ajuda externa de US$ 1 bilhão, a maior parte vinda da Casa Branca. No mês passado, a diplomacia uruguaia propôs na Comissão de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, uma resolução pedindo, entre outras coisas, uma investigação internacional sobre o regime de Fidel Castro. Apesar de garantir que a iniciativa partiu de Montevidéu, não é segredo na ONU que os autores da resolução foram os norte-americanos. O problema era que, sem poder participar da sessão da ONU por não terem sido eleitos, os norte-americanos foram obrigados a "convencer" outros países a defender seus interesses. No caso de Cuba, a resolução originalmente seria apresentada pelo Peru, país visitado pelo presidente George W. Bush em março. Poucos dias antes da reunião da ONU, porém, o congresso peruano impediu que o governo fosse adiante com a idéia de pedir que as Nações Unidas condenassem Cuba. Os Estados Unidos, assim, tiveram que sair em busca de um novo "aliado". A solução foi encontrada no Uruguai, país que passa por uma das piores crises econômicas dos últimos anos. Além do valor depositado pelo Estados Unidos, o Fundo Monetário Internacional garantiu que, nos próximos três anos, destinará US$ 743 milhões ao Uruguai como forma de evitar que a crise na Argentina acabe destruindo também a economia uruguaia.