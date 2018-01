EUA compram informações sobre cidadãos de 10 países da AL O governo dos Estados Unidos tem comprado ao longo dos últimos 18 meses acesso à informações de dezenas de milhões de habitantes de dez países da América Latina, entre eles o Brasil. Segundo uma reportagem feita pela agência de notícias Associated Press e reproduzida por vários jornais norte-americanos, essa operação foi feita sem a notificação ou pedido de autorização e permite que as agências dos Estados Unidos monitorem os estrangeiros que entram ou residem no país. A empresa ChoicePoint Inc, localizada em Atlanta, coleta as informações na América Latina e as vende para as agências americanas, entre elas as do setor de imigração, que as tem usado para prender imigrantes ilegais. Os bancos de dados permitem que as autoridades americanas e o setor de turismo possa examinar o perfil das pessoas que viajam aos Estados Unidos. As informações podem também ser usadas para identificar terroristas potenciais ou simplesmente revelar documentações falsas.