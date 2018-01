EUA concedem cidadania póstuma a soldados mortos Dois soldados das forças americanas que tinham apenas visto de residência (?green card?) nos EUA e morreram na guerra no Iraque receberam hoje, em caráter póstumo, a cidadania americana, informou o escritório do Serviço de Migração e Naturalização dos EUA. Os contemplados são os cabos José Gutiérrez, de 22 anos, e José Garibay, de 21, ambos solteiros, residentes no Estado da Califórnia, e nascidos respectivamente na Guatemala e no México. Gutiérrez foi uma das primeiras vítimas do conflito: morreu em 21 de março, durante os combates pela conquista do porto de Umm Qasr. Órfão, havia emigrado da Guatemala para os EUA aos 14 anos e, mais tarde, se alistado na força dos fuzileiros navais. Já Garibay morreu em 23 de março, no "domingo negro" das forças aliadas, combatendo ao sul de Bagdá, provavelmente na zona de Nasiriya. Sua família havia emigrado do México para os EUA quando ele ainda era menino. No total, são 37 mil os soldados com ?green card? alistados nas forças armadas dos EUA - ignora-se quantos deles estão no Iraque - que aspiram obter a cidadania americana. Dois deles acabam de obtê-la - e, com isso, o direito de serem sepultados em um cemitério de guerra americano, o de Arlington, se suas famílias assim o desejarem. Veja o especial :