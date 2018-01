EUA concluem rodada de negociação para ingresso do Vietnã na OMC Estados Unidos e Vietnã concluíram em Washington a 12ª rodada de negociações entre ambos para a entrada do país asiático na Organização Mundial do Comércio (OMC), informou hoje a agência oficial "VNA News". As conversas, lideradas na parte vietnamita pelo vice-ministro de Comércio, Luong Van Tu, e na americana pelo representante da secretária de Comércio Dorothy Dwoskin, favorecem os planos do Vietnã para ingressar antes na OMC antes de 2007. Apesar das intensas negociações realizadas desde a última terça-feira na capital americana, alguns assuntos, não especificados, ainda estão pendentes, segundo a agência oficial. Segundo indicaram as autoridades vietnamitas em março passado, as negociações com os Estados Unidos para o ingresso do país asiático na OMC já se encontravam em uma fase final. O principal empecilho eram os pedidos dos EUA para que o Vietnã abrisse mais o seu mercado, o que influiu no atraso da entrada na OMC, que Hanói tinha previsto conseguir no final de 2005. O Partido Comunista do Vietnã, o único autorizado no país, voltou suas atenções para a economia de livre mercado em 1986, para sair da estagnação econômica dentro do processo conhecido como "Doi Moi" (renovação).