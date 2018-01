EUA concordam em entregar acusado de estupro O governo dos Estados Unidos concordou em atender às reivindicações do Japão para que um sargento da Força Aérea dos EUA acusado do estupro de uma mulher de Okinawa seja entregue à Justiça japonesa, informou uma fonte. O embaixador dos Estados Unidos no Japão, Howard Baker, deveria informar as autoridades locais sobre a decisão nesta sexta-feira. A transferência da custódia do sargento deve ocorrer nas próximas horas, disse a fonte, sob condição de anonimato, na noite desta quinta-feira. O acordo para a entrega do suspeito, identificado pelas autoridades japonesas como o sargento Timothy Woodland, demorou alguns dias para ser anunciado porque o governo norte-americano queria garantias de que o acusado teria direito a representação legal e a um interpréte enquanto estiver sob custódia.