EUA condenam castrador a quatro anos de prisão Um cidadão da ilha de Taiwan foi condenado a quatro anos de prisão nesta segunda-feira, no estado de Michigan, meio-oeste dos EUA, por ter castrado um homem em sua cozinha no ano passado. Suo-Shan Wang, de 29 anos, foi preso no último mês de junho, quando um homem foi encontrado sangrando do lado de fora de sua casa, logo depois de ter sofrido uma castração voluntária. As autoridades judiciárias informaram que, após o procedimento cirúrgico, o improvisado cirurgião e o ?paciente? compartiram um belo pedaço de torta na mesma mesa em que havia acontecido a castração. Wang foi julgado culpado no último dia 4 de abril por praticar a medicina sem possuir diploma. Foi condenado a cumprir a pena máxima estipulada para seu crime: quatro anos de reclusão em regime fechado. Ao anunciar, nesta segunda-feira, a sentença, o juiz Fred Mester afirmou que ?tais atos não podem ser tolerados nesta sociedade?. Wang, que está nos Estados Unidos com um visto de estudante, disse ao tribunal nesta segunda que tentava apenas ajudar os homens que não pudessem obter serviços similares em outro lugar, mas também afirmou lamentar profundamente suas ações. O homem que aceitou ser castrado por Wang declarou que se submeteu à cirúrgia com o intuito de controlar seu apetite sexual, pois sofria de uma grave doença venérea. O advogado de Wang argumentou, em defesa a seu cliente, que o acusado não afirmou, em momento algum, ser médico. Além do mais, fez a operação gratuitamente. Wang confessou à polícia ter aprendido a técnica da castração com seus avós. Sua primeira operação foi feita em um cachorro, depois com o dono do tal cão, e posteriormente, com três dos amigos do dono do cachorro, na Austrália.