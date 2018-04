EUA condenam traficante colombiano a 30 anos de prisão O colombiano Manuel Felipe Salazar-Espinoza, acusado de ser um dos maiores traficantes do mundo, foi sentenciado na terça-feira a 30 anos de prisão por lavagem de dinheiro e tráfico de cocaína da Colômbia para os Estados Unidos. "Hoover", como é conhecido, foi condenado em junho numa corte federal dos EUA. Ele foi identificado como chefe de um cartel que lavou milhões de dólares e levou toneladas de cocaína em lanchas da Colômbia para o Panamá, de onde a droga era embarcada para o México e entrava por terra clandestinamente nos EUA. Salazar-Espinza foi preso em 2005 na Colômbia e extraditado em agosto de 2006 para os Estados Unidos. Para obter sua extradição, as autoridades dos EUA se comprometeram a não impor a pena de prisão perpétua ao traficante, de 58 anos. Promotores dizem que ele estava envolvido com o tráfico internacional desde a década de 1980. De 2002 a 2005, ele conspirou com traficantes mexicanos para importar semanalmente "toneladas" de cocaína da Colômbia para os Estados Unidos e para lavar 12 a 14 milhões de dólares oriundos do tráfico. Na época da prisão, Salazar-Espinoza planejava enviar mais de 6 toneladas de cocaína em dois carregamentos para os EUA, segundo os promotores. (Reportagem de Edith Honan)