EUA condicionam apoio a Ortega a respeito à democracia Gordon Johndroe, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa, afirmou que o apoio dos EUA ao futuro governo da Nicarágua, chefiado pelo esquerdista Daniel Ortega, estará condicionado ao compromisso com a democracia. "Os EUA têm um compromisso com o povo da Nicarágua", disse Johndroe, acrescentando que seu país "apoiará o futuro democrático do país centro-americano". As autoridades eleitorais da Nicarágua confirmaram na terça-feira a vitória de Ortega nas eleições de domingo. O líder da Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN) anunciou que manterá a estabilidade do país, trabalhará para tirar a Nicarágua da pobreza e buscará a reconciliação nacional.