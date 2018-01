EUA confirmam ataque a ônibus no Iraque O Comando Central americano (Centcom) em Catar confirmou ter atacado dois ônibus na estrada que liga a Jordânia a Bagdá, mas disse não ter "nenhuma informação" a respeito da versão do governo iraquiano de que nesses ônibus viajavam "escudos humanos" que ficaram feridos. A informação foi dada por fontes do Centcom. As mesmas fontes não têm, no momento, informações sobre os bombardeios em Hilla, onde teriam sido mortos 33 civis, entre eles várias crianças. "Estamos investigando o assunto, mas no momento não temos nenhuma informação", disse um porta-voz do Comando. Acidente no Kuwait Soldados americanos dispararam contra um automóvel que tentou entrar na base militar dos Estados Unidos no Kuwait e feriram seu condutor, afirmaram testemunhas. O Ministério da Defesa kuwaitiano informou ter se tratado de um acidente, causado por um de seus soldados. O motorista encontra-se internado em um hospital militar. "Ele queria tomar um atalho e se achou em frente à base americana. Não queria se infiltrar nem atacar a base", afirmou o ministério. Segundo relatos de testemunhas, dois automóveis civis tentaram entrar pelo portão que leva à base na meia-noite de domingo. Um dos carros conseguiu passar e seu condutor foi ferido pelos soldados. O outro motorista conseguiu fugir. Veja o especial :