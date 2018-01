EUA confirmam captura e mostram vídeo de Saddam preso Paul Bremer, administrador americano no Iraque ocupado, confirmou que Saddam Hussein foi capturado neste domingo. Segundo Bremer, Saddam cooperou e falou durante a operação de captura. Ele mostrou à imprensa um vídeo em que Saddam aparece preso. ?Este é um grande dia na história do Iraque. O tirano é um prisioneiro?, disse ele. A confirmação oficial pela autoridade americana no Iraque veio em entrevista coletiva. Bremer disse que a captura de Saddam Hussein representa uma oportunidade para as guerrilhas iraquianas terminarem com seus ataques. Jornalistas iraquianos presentes à enrtevista aplaudiram Bremer antes de ele falar. » veja a galeria de imagens