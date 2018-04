EUA confirmam gestão para base no Brasil O subsecretário para Assuntos do Hemisfério Ocidental do governo dos Estados Unidos, Arturo Valenzuela, confirmou nesta segunda-feira que, como parte de um acordo de segurança com o Brasil, os EUA analisam a possibilidade de instalar uma base no Rio de Janeiro. Valenzuela não detalhou que tipo de base seria, se uma instalação policial para combater o narcotráfico ou uma base militar.