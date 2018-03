EUA confirmam prisão de importante dirigente da Al-Qaeda A Casa Branca confirmou nesta terça-feira ter capturado na semana passada um dos principais dirigentes da rede terrorista Al-Qaeda, o palestino nascido na Arábia Saudita Abu Zubeida, de 32 anos. Considerado o principal recrutador do grupo liderado por Osama bin Laden, Zubeida foi preso na cidade paquistanesa de Faisalabad depois de ter sido baleado por policiais locais durante uma blitz. As autoridades paquistanesas o entregaram, junto a outros detidos na blitz, aos militares americanos. O porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer, qualificou hoje a captura de Zubeida como "um duro golpe" para a Al-Qaeda. "O indivíduo conhecido como Abu Zubeida foi ferido a bala ao tentar escapar de policiais paquistaneses e atualmente recebe cuidados médicos", declarou Fleischer, acrescentando que, "por razões de segurança", as autoridades americanas não pretendem revelar o local onde ele está detido. De acordo com informações extra-oficiais, o terrorista detido foi atingido por três disparos nas pernas. Zubeida é considerado o principal líder terrorista a cair nas mãos dos militares americanos desde o início dos ataques ao Afeganistão. Segundo a Casa Branca, ele será agora interrogado por agentes de inteligência para aportar detalhes sobre a Al-Qaeda e seus eventuais planos futuros de promover atentados contra os EUA. Em Cabul, o líder do governo afegão interino, Hamid Karzai, recebeu hoje a visita do presidente de facto do Paquistão, Pervez Musharraf. Em sua primeira visita ao Afeganistão, Musharraf prometeu um apoio "fraterno" a seu vizinho devastado pela guerra.